Шива Владимир Петрович
Место рожденияУкраина Одесская область
Дата рождения14.02.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина Одесская область
Бракосочетание
11.08.1973
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Зуева Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Зуева Галина Александровна
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Зуев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Зуева Галина Александровна