Шива Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШива Владимир Петрович

Шива Владимир Петрович

avatar

Место рождения

Украина Одесская область

Дата рождения

14.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Одесская область
Бракосочетание
11.08.1973

Жена: Зуева Галина Александровна

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Зуева Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Зуева Галина Александровна

Беляевка, Одеська область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Зуев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Зуева Галина Александровна

Беляевка, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close