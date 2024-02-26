Семенов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Михаил Николаевич

Мать: Семенова Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Елена Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Елена Александровна

Смерть
1999
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