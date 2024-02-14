Шамсутдинов Ирек Нургалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Ирек Нургалеевич

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1942

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Мать: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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