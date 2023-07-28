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Смирнова Ольга Павловна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

09.07.1985

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1985

Отец: Смирнов Павел Анатольевич

Мать: Браковская Нина Ивановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край