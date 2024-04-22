Сигова Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Коробейникова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зюмаева Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно