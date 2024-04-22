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Сигова Анна Фёдоровна

Место рождения

Минино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Коробейникова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зюмаева Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Зубков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Зубков Иван Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
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