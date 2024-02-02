Коновалова -- Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова -- Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1901 вдова
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Коновалов Иван

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344] вне брака
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Коновалова Агрипина

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] вне брака
Смерть
Неизвестно
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