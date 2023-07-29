Вахрушева Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Салманида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1923

Дочь: Кирикова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Вахрушев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Вахрушев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Вахрушев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрушев Иннокентий Яковлевич

Отец ребёнка: Вахрушев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Вахрушев Яков

Смерть
1972