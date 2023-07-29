Вахрушева Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1923
Дочь: Кирикова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Вахрушев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Вахрушев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Вахрушев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрушев Иннокентий Яковлевич
Отец ребёнка: Вахрушев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Вахрушев Яков
Смерть
1972