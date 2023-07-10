Савва Матвеевич
Место рожденияпоч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Дата рождения1769
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ермил (Ермолай) Саввич (Саввович)
Мать ребёнка: не указана
поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Смерть
1835