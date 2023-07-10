Савва Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавва Матвеевич

Савва Матвеевич

Место рождения

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн

Дата рождения

1769

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ермил (Ермолай) Саввич (Саввович)

Мать ребёнка: не указана

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Смерть
1835