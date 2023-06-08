Конечных Арьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конечных Никита Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Конечных Степан
Мать ребёнка: Конечных Анна
Дабатуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Конечных Иван
Мать ребёнка: Конечных Анна
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ткачева Клавдия
Мать ребёнка: Конечных Анна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкова Лукерья
Мать ребёнка: Конечных Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладинова Евдокия
Мать ребёнка: Конечных Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конечных Анна
Смерть
Неизвестно