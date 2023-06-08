Конечных Арьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конечных Арьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конечных Никита Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Конечных Степан

Мать ребёнка: Конечных Анна

Дабатуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Конечных Иван

Мать ребёнка: Конечных Анна

Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ткачева Клавдия

Мать ребёнка: Конечных Анна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкова Лукерья

Мать ребёнка: Конечных Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладинова Евдокия

Мать ребёнка: Конечных Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конечных Анна

Смерть
Неизвестно