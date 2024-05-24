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Иван Никитич

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Около 1793

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Никита Никифорович

Мать: не указана

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Кирьян Иванович

Мать ребёнка: Матрена Яковлевна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1793

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