Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиОколо 1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Никита Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Кирьян Иванович
Мать ребёнка: Матрена Яковлевна
Смерть
Около 1793