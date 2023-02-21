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Квасников Абрам Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Квасников Стефан Трафимович

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Жена: Квасникова Марья Михеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Квасников Фёдор Абрамович

Мать ребёнка: Квасникова Марья Михеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Квасников Филипп Абрамович

Мать ребёнка: Квасникова Марья Михеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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