Квасников Абрам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Квасников Стефан Трафимович
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Квасников Фёдор Абрамович
Мать ребёнка: Квасникова Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Квасников Филипп Абрамович
Мать ребёнка: Квасникова Марья Михеевна
Смерть
Неизвестно