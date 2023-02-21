Зограф (Преображенская) Софья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Преображенская) Софья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907

Дочь: Орлова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Зограф Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф Андрей Юрьевич

Смерть
1919
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