Зограф (Преображенская) Софья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907
Дочь: Орлова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Зограф Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Зограф Андрей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919