Юнисов Ярулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнисов Ярулла

Место рождения

с. Ендовищи

Дата рождения

1907

Дата смерти

11.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Юнисов Башар

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 06.09.1941 Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Последнее место службы 158 сд Причина выбытия попал в плен (освобожден) Дата выбытия 12.10.1941 Название ... Показать все
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнисова (Бяшарова) Сагадят

Смерть
11.03.1943

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