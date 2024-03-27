Юнисов Ярулла
Место рожденияс. Ендовищи
Дата рождения1907
Дата смерти11.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Юнисов Башар
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва 06.09.1941 Бауманский РВК, Московская обл., г. Москва, Бауманский р-н Последнее место службы 158 сд Причина выбытия попал в плен (освобожден) Дата выбытия 12.10.1941 Название ... Показать все
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнисова (Бяшарова) Сагадят
Смерть
11.03.1943