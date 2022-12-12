Монина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1932
Отец ребёнка: Монин Кузьма Васильевич
Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения не совпадает с реальной датой - фактически родился в декабре 1931
Смерть
Неизвестно