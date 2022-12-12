Монина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1932

Сын: Монин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Монин Кузьма Васильевич

Лесное Чекалино, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения не совпадает с реальной датой - фактически родился в декабре 1931
Смерть
Неизвестно
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