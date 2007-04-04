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Карый Николай Филиппович

Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская

Дата рождения

23.10.1927

Дата смерти

04.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927

Отец: Карый Филипп Игнатьевич

Мать: Карая Ксения Архиповна

СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Рождение ребёнка
24.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карая Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
11.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карая Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая Валентина Федоровна

Смерть
04.04.2007
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