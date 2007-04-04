Карый Николай Филиппович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Дата рождения23.10.1927
Дата смерти04.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Отец: Карый Филипп Игнатьевич
Мать: Карая Ксения Архиповна
СССР Краснодарский кр.,Павловский р-н ст.Новолеушковская
Рождение ребёнка
24.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карая Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2007