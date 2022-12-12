Гладков Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1883
Дата смерти20.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1910
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1910 по 1921
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1921
Смерть
20.12.1958