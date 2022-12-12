Гладков Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладков Федор Васильевич

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Место рождения

Большая Чернавка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.06.1883

Дата смерти

20.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Чернавка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1905 по 1910
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1910 по 1921
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1958
Москва, город федерального значения Москва
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