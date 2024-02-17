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Игнатьева Светлана Валерьевна
Игнатьева Светлана Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1989
Пол
Женский
Отец
Каханович Валерий Викторович
1962 г.р.
Мать
Каханович Любовь Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1989
Отец:
Каханович Валерий Викторович
Мать:
Каханович Любовь Александровна
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