Бабикова Дарья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Дарья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1980

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1980

Отец: Бабиков Валентин Яковлевич

Мать: не указана

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