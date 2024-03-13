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Зыков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953

Отец: Зыков Николай Егорович

Мать: Чайка Аня Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.11.1979

Дочь: Зыкова Рита Николаевна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
07.01.1983

Сын: Зыков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Любовь

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