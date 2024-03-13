Зыков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1953
Отец: Зыков Николай Егорович
Мать: Чайка Аня Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.11.1979
Дочь: Зыкова Рита Николаевна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
07.01.1983
Сын: Зыков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Любовь