Румянцев Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти31.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1930
Место жительства
С 1935
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.03.1983