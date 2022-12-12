Румянцев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Михаил Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

31.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
31.03.1983
Москва, город федерального значения Москва
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