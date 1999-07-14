Кузьмина Галина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957
Отец: Огнев Вячеслав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1979
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Кузьмина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.06.1987
Дочь: Кондрашова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно