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Кузьмина Галина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957

Отец: Огнев Вячеслав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1979

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Кузьмина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.06.1987

Дочь: Кондрашова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Евгеньевич

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