Ханнинен Генрих Даниэлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
15.06.1852
Дочь: (Ханнинен) Анна Генриховна
Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1860
Сын: Ханнинен Иосиф Генрихович
Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна
Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1865
Дочь: (Ханнинен) Катарина Генриховна
Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна
Смерть
Неизвестно