Ханнинен Генрих Даниэлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаннинен Генрих Даниэлевич

Ханнинен Генрих Даниэлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Жена: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1852

Дочь: (Ханнинен) Анна Генриховна

Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1860

Сын: Ханнинен Иосиф Генрихович

Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1865

Дочь: (Ханнинен) Катарина Генриховна

Мать ребёнка: Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.