Бондаренко Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1974
Сын: Бондаренко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
22.04.1976
Сын: Бондаренко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Викторович