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Бондаренко Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1974

Сын: Бондаренко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
22.04.1976

Сын: Бондаренко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Викторович