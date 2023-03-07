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Машуков Фёдор Васильевич

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
11.11.1881

Жена: Улитта Спиридоновна

Рождение ребёнка
17.09.1882

Дочь: Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Машуков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.06.1886

Сын: Машуков Пётр Федорович

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.12.1887

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Машуков Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.04.1892

Сын: Машуков Иосиф Фёдорович

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.01.1895

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.01.1896

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
27.04.1898

Жена: Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.03.1900

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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