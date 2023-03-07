Машуков Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1881
Жена: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.09.1882
Дочь: Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.03.1884
Сын: Машуков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
30.06.1886
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.02.1890
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
04.04.1892
Мать ребёнка: Улитта Спиридоновна
Рождение ребёнка
26.01.1895
Рождение ребёнка
09.01.1896
Рождение ребёнка
29.03.1897
Бракосочетание
27.04.1898
Жена: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.03.1900
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Смерть
Неизвестно