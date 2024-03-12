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Мезрин Аникон (Калинович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Мезрин Калин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Городилова) Устинья

Рождение ребёнка
1712

Сын: Мезрин Митрофан

Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья

Рождение ребёнка
1721

Сын: Мезрин Никита

Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Трутнева (Мезрина) Ирина

Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья

Смерть
1734

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