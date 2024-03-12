Мезрин Аникон (Калинович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Мезрин Калин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Мезрин Митрофан
Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мезрин Никита
Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Трутнева (Мезрина) Ирина
Мать ребёнка: Мезрина (Городилова) Устинья
Смерть
1734