Морозова Авдотья Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1734
Дата смертиДо 1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Дочь: (Морозова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Бракосочетание
Около 1755
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: (Морозова) Пелагея Ермолаевна
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Сын: Морозов Василий Ермолаевич
Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович
Смерть
До 1792