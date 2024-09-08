Морозова Авдотья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Авдотья Афанасьевна

Место рождения

Мамешево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1734

Дата смерти

До 1792

Пол

Женский

Отец

До 1718 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1734

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Мамешево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Дочь: (Морозова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Около 1755

Муж: Морозов Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Морозов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Морозов Петр Семенович

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Морозов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Морозов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: (Морозова) Пелагея Ермолаевна

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Морозов Василий Ермолаевич

Отец ребёнка: Морозов Ермолай Семенович

Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1792
Полянки, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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