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Ишин Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1886

Дата смерти

23.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886

Отец: Ишин Максим Сафронович

Мать: Полянская Мария Никаноровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ишин Борис Иванович

Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ишин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Ишин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1923

Сын: Ишин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична

Царёвка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ишин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична

Царёвка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишина Зинаида Кузьминична

Смерть
23.10.1963
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