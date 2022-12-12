Ишин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1886
Дата смерти23.10.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1886
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ишин Борис Иванович
Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
20.01.1921
Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.03.1923
Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ишин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ишина Зинаида Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1963