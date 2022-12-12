Фамилии Нет Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736 ст.
Сын: Фамилии Нет Лука Максимович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Фамилии Нет Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Юшины - Беляевы Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Фамилии Нет Пелагия Максимовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Фамилии Нет Захар Максимович
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
01.02.1754 ст.
Дочь: Фамилии Нет Анна Максимовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: Фамилии Нет Агафия Максимовна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно