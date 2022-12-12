Фамилии Нет Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Фамилии Нет Лука Максимович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Фамилии Нет Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Юшины - Беляевы Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Фамилии Нет Пелагия Максимовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Батановы Василий Максимович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Фамилии Нет Захар Максимович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1754 ст.

Дочь: Фамилии Нет Анна Максимовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: Фамилии Нет Агафия Максимовна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Максим Константинович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Максим Константинович

Смерть
Неизвестно
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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