Кондакова (Гурова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1942
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1965
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1995