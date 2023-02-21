Кондакова (Гурова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Гурова) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1942

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Смерть
1995
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