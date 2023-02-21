Танющев Федот Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танющев Андрей Тимофеевич
Мать: Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Танющев Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1913
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно