Танющев Федот Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танющев Федот Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танющев Андрей Тимофеевич

Мать: Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Танющев Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1913

Сын: Танющев Михаил Федотович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно
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