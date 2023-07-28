Никулина (Никулина) Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никулин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович
Рождение ребёнка
?.06.1885
Сын: Никулин Константин
Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно