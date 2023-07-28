Никулина (Никулина) Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Никулина) Варвара Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никулин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Никулин Иван Федорович

Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович

Рождение ребёнка
?.06.1885

Сын: Никулин Константин

Отец ребёнка: Никулин Федор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Федор Константинович

Смерть
Неизвестно