Иващенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Варвара Александровна
Мать ребёнка: Иващенко Екатерина Генадьевна
Рождение ребёнка
02.07.?
Сын: Иващенко Роман Александрович
Мать ребёнка: Иващенко Екатерина Генадьевна
Бракосочетание
Неизвестно