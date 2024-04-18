Иващенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Варвара Александровна

Мать ребёнка: Иващенко Екатерина Генадьевна

Рождение ребёнка
02.07.?

Сын: Иващенко Роман Александрович

Мать ребёнка: Иващенко Екатерина Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко Екатерина Генадьевна

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