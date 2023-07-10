Жукова (Зубова-Перфильева) Вера Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Зубова-Перфильева) Вера Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Владимир Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Владимир Васильевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975