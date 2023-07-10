Жукова (Зубова-Перфильева) Вера Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Владимир Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975