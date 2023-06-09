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Веревкин Исай Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Веревкин Сидор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Веревкин Григорий Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Веревкин Петр Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Веревкина Парасковья Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Веревкина Пелагея Исаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веревкина Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно