Веревкин Исай Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Веревкин Сидор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Веревкин Григорий Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Веревкина Парасковья Исаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Веревкина Пелагея Исаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веревкина Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно