Кудрявцев Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявец Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Наталья
Смерть
Неизвестно