Кудрявцев Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Кудрявцева Евдокия Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявец Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Наталья

Смерть
Неизвестно
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