Богачёва (-) Матрёна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1904 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.
Сын: Богачёв Иоанн Саввич
Отец ребёнка: Богачёв Савва Алексеевич
Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно