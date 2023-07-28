Богачёва (-) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва (-) Матрёна Яковлевна

Место рождения

Сельцо, Сущевская волость, Калязинский уезд

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Сущевская волость, Калязинский уезд
Бракосочетание
08.09.1904 ст.

Муж: Богачёв Савва Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1913 ст.

Сын: Богачёв Иоанн Саввич

Отец ребёнка: Богачёв Савва Алексеевич

Новолаврово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно