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Ефимия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

13.04.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Алексей Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1822

Муж: Иов Никифоров

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1823

Сын: Тимофей Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1825

Дочь: Мария Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1827

Сын: Осип Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1832

Сын: Николай Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.04.1833
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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