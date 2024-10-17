Ефимия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти13.04.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алексей Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Бракосочетание
05.02.1822
Муж: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
17.01.1823
Сын: Тимофей Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
12.06.1825
Дочь: Мария Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
31.03.1827
Сын: Осип Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
07.05.1832
Сын: Николай Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Смерть
13.04.1833
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно