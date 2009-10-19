Перминова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.127

Дата смерти

19.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.127

Отец: Перминов Василий Дмитриевич

Мать: Важенина Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
30.01.1949

Дочь: Артемьева Лидия Серафимовна

Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
27.05.1950

Сын: Перминов Владимир Серафимович

Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
20.06.1953

Сын: Перминов Николай Серафимович

Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
17.12.1955

Сын: Перминов Юрий Серафимович

Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич

Рождение ребёнка
17.08.1958

Дочь: Башкарева Валентина Серафимовна

Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич

Смерть
19.10.2009
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