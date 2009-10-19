Перминова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.127
Дата смерти19.10.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.127
Рождение ребёнка
30.01.1949
Дочь: Артемьева Лидия Серафимовна
Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1950
Сын: Перминов Владимир Серафимович
Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1953
Сын: Перминов Николай Серафимович
Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
17.12.1955
Сын: Перминов Юрий Серафимович
Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1958
Дочь: Башкарева Валентина Серафимовна
Отец ребёнка: Перминов Серафим Алексеевич
Смерть
19.10.2009