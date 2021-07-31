Ильин-В Разводе Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1953
Дата смерти31.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953
Отец: Ильин Александр
Мать: Ильина Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1982
Дочь: Дмитриева-Ильина Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1986
Сын: Ильин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ильина-В Разводе Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2021