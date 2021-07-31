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Ильин-В Разводе Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1953

Дата смерти

31.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1953

Отец: Ильин Александр

Мать: Ильина Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1982

Дочь: Дмитриева-Ильина Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1986

Сын: Ильин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ильина-В Разводе Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева-Гражданская Жена Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина-Новоселова-В Разводе Татьяна Владимировна

Смерть
31.07.2021
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