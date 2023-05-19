Орлов Сергей Максимов
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Орлов Максим Васильев
Мать: Орлова Августа Петрова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
18.02.1918
Жена: Орлова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Павлова
Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно