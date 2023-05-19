Орлов Сергей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Сергей Максимов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Орлов Максим Васильев

Мать: Орлова Августа Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
18.02.1918

Жена: Орлова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Павлова

Ростовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно