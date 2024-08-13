Берестнева (Берестнева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Берестнева) Анастасия Стефановна
Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Берестнева) Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Берестнев Гавриил Стефанович
Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Берестнев Василий Стефанович
Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович