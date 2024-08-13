Берестнева (Берестнева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Берестнева) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Берестнева) Анастасия Стефановна

Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Берестнева) Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Берестнев Гавриил Стефанович

Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Берестнев Василий Стефанович

Отец ребёнка: Берестнев Стефан Петрович

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