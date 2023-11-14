Шутина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Елисеев Роман Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Елисеева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Елисеев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Елисеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Елисеев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Пррасковья Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Ирина (Арина) Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Федосья Иванович

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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