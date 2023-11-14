Шутина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Елисеева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Пррасковья Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Ирина (Арина) Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Федосья Иванович
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Елисеев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно