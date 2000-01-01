(Кабрина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабрина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кабрина Алевтина Григорьевна

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