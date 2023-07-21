Захцер (Захц) Эйдель (Ольга) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захцер (Захц) Эйдель (Ольга)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захц Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1896

Сын: Захцер Абрам (Аврум)

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Большая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.02.1902

Дочь: Сидорова Ривва

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Новощербаки, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Захцер Моисей (Сроель-Мойше)

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Новощербаки, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Рыскина Анна (Хана)

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Большая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Дочь: Белла (Лея)

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Каинск
Рождение ребёнка
02.06.1914

Сын: Захцер Лазарь

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.01.1916

Сын: Захцер (захц) Михаил (Хаим Эль) (Хаим Эль)

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня Фейга

Отец ребёнка: Арбейтман Исай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбейтман Исай

Смерть
15.03.1955
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище