Захцер (Захц) Эйдель (Ольга)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.03.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захц Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1896
Сын: Захцер Абрам (Аврум)
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
03.02.1902
Дочь: Сидорова Ривва
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Захцер Моисей (Сроель-Мойше)
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
15.03.1906
Дочь: Рыскина Анна (Хана)
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: Белла (Лея)
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Каинск
Рождение ребёнка
02.06.1914
Сын: Захцер Лазарь
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
15.01.1916
Сын: Захцер (захц) Михаил (Хаим Эль) (Хаим Эль)
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня Фейга
Отец ребёнка: Арбейтман Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбейтман Исай
Смерть
15.03.1955
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Заельцовское кладбище