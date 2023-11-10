Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1734 и 1735

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1729 и 1732 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1765 г.р.
Между 1778 и 1779 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1734 и 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1755 и 1765

Муж: Алексей Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федорович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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