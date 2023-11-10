Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1734 и 1735
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1755 и 1765
Муж: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федорович
Смерть
После 1787