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Тимм Георг Фридрих
Тимм Георг Фридрих
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Тимм) Эмилия
1810 г.р.
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь:
Эмилия
Мать ребёнка: не указана
Рига
, Rīga
Работа или профессия
Неизвестно
рижский бургомистр
Смерть
Неизвестно
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