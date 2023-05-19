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Селиванова Евдокия Иванова

Место рождения

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Селиванов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Селиванов Михайло Иванов

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались матери Подполковнице Наталье Михайловне Вельяминовой Зерновой, с Кондратово, Кашинского уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Селиванов Иван Иванов

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1756

Сын: Селиванов Григорей Иванов

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов

Поймашь, Угличский муниципальный район, Ярославская область
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Иван Якимов

Смерть
1780