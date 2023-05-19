Селиванова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов
по разделу достались матери Подполковнице Наталье Михайловне Вельяминовой Зерновой, с Кондратово, Кашинского уезда
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Рождение ребёнка
1756
Сын: Селиванов Григорей Иванов
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимов
по разделу достались брату Артилерии подпоручику Осипу Ивановичу Вельяминову Зернову, д Черногрязка, Углического уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780