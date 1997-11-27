Платонова (Кунцевич) Эвелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонова (Кунцевич) Эвелина

Платонова (Кунцевич) Эвелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

27.11.1997

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: Кунцевич Михаил

Мать: Кунцевич Галина

Рождение ребёнка
08.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Марк

СССР, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
08.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платонов Марк

г.Самара
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Марк

Смерть
27.11.1997
г. Самара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close