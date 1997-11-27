Платонова (Кунцевич) Эвелина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1930
Дата смерти27.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930
Отец: Кунцевич Михаил
Мать: Кунцевич Галина
Рождение ребёнка
08.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платонов Марк
СССР, г. Куйбышев
Рождение ребёнка
08.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платонов Марк
г.Самара
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платонов Марк
Смерть
27.11.1997
г. Самара