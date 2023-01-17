Лаптев Федор Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиМежду 1915 и 1917
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лаптев Феоктист Анисимов
Мать: Анна Макарова
Бракосочетание
15.01.1903
Жена: Домна Петровна
Рождение ребёнка
31.10.1903
Мать ребёнка: Домна Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1914
Мать ребёнка: Домна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
в запасе армии медицинский фельдшер из крестьян
Смерть
Между 1915 и 1917