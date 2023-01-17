Лаптев Федор Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Федор Феоктистович

Лаптев Федор Феоктистович

avatar

Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Между 1915 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лаптев Феоктист Анисимов

Мать: Анна Макарова

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.1903

Жена: Домна Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1903

Сын: Лаптев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Домна Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Лаптев Николай Федорович

Мать ребёнка: Домна Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
в запасе армии медицинский фельдшер из крестьян
Смерть
Между 1915 и 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close