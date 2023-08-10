Марченко Ольга Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1899 ст.
Сын: Марченко Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич
пос. Григорьевский
ГАКО Ф. Д-60 Оп.6 Д.47
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.
Дочь: Татиана Афанасьева
Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич
пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
16.03.1937
пос. Григорьевский
Причина смерти: неизвестна | №8 от 19.03.1937 Григорьевский с/с