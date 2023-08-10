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Марченко Ольга Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1899 ст.

Сын: Марченко Максим Афанасьев

Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
09.09.1911 ст.

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
19.01.1914 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич

пос. Григорьевский
ГАКО Ф. Д-60 Оп.6 Д.47
Рождение ребёнка
01.01.1916 ст.

Дочь: Татиана Афанасьева

Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
1918

Сын: Марченко Иоанн Афанасьев

Отец ребёнка: Марченко Афанасий Евгеньевич

пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Афанасий Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
16.03.1937
пос. Григорьевский
Причина смерти: неизвестна | №8 от 19.03.1937 Григорьевский с/с